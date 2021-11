Il Comune di Cascinette con La Casa delle Donne di Ivrea, LucyAssociazione, Inner Wheel Club di Ivrea, Coordinamento Donne SPI CGIL, CISL e UIL Pari opportunità e Politiche di Genere organizzano una giornata contro la violenza sulle donne, serata di letture e musiche per dire NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE!

Gli organizzatori, spiegano: “Abbiamo organizzato questa serata per mantenere viva l’attenzione su un fenomeno che anche nell’ultimo anno ha causato la morte di moltissime madri, mogli, sorelle, figlie, uccise spesso per mano di chi diceva di amarle.

Ma vogliamo anche ricordare le tante donne afghane che ogni giorno rischiano di essere uccise solo perché vogliono essere libere, libere di studiare, di andare al lavoro, di fare sport”.

Un filo conduttore, invisibile rosso, quello delle letture di racconti, poesie, pensieri di donne italiane e afghane che invita a riflettere su cosa sia la violenza contro le donne oggi, sugli stereotipi che spesso non vengono riconosciuti, che cosa vivono alcune donne in Paesi oggi governati da dittatori.

“L’indifferenza è connivenza. L’indifferenza è violenza: queste donne hanno bisogno di non essere lasciate sole. Per resistere servono mezzi: risorse umane ed economiche. Insieme vogliamo essere parte della lotta alla violenza contro le donne, essere capaci di ascoltare le richieste di aiuto e di essere alleati ed alleate. Questo gesto, il primo forse di tanti o uno in più fra quelli che già facciamo, vuol essere dirompente: non solo metterà un tassello in più in processi di indipendenza lunghi e faticosi, ma dimostrerà che siamo in tanti/e a credere nel diritto alla libertà. La lotta alla violenza contro le donne comincia da tutti noi”.

Il costo del biglietto è di 10 euro e il ricavato dell’incasso della serata verrà devoluto alla Casa delle Donne di Ivrea ma si potrà donare anche per Pangea l’Associazione che segue e sostiene le donne e i bambini afghani a Kabul.