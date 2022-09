Andrea Bucci

Il 21 settembre, ultimo giorno d’estate, è coinciso con la fine del secondo anno di mandato da sindaco Davide Guarino. Un occasione per tracciare un bilancio e un modo per ringraziare il vice sindaco Pier Paolo Auda Gioanet e l’assessore Luca Spitale: “Le loro sono le prime telefonate che ricevo alle 7 del mattino e le ultime chiamate della sera”.

Capitolo lavori pubblici.