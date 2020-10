CASCINETTE. Davide Guarino presenta la squadra, ci sarà anche Osenga

Il neoeletto sindaco, Davide Guarino presenta la sua squadra.

In giunta entrano: Pier Paolo Auda Gioanet come vicesindaco e il veterano dell’amministrazione di Cascinette, il sindaco uscente Piero Osenga, come Assessore.

Riporto sotto le descrizioni che avevo fatto in campagna elettorale: Pier Paolo Auda Gioanet, per tutti Pier, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti