Dai 400 metri quadri di via Visconti di Modrone nel centro di Milano ad un ufficetto in via Palestro a Ivrea. Ebbene sì!: la Casaleggio Associati trasloca. Tutto scritto nero su bianco (così ha deciso l’assemblea dei soci) in un atto redatto nello studio del notaio Valerio Tacchini a Milano. A dare la notizia, subito ripresa da numerosi altri media, è stato, nei giorni scorsi, il periodico La Verità di Maurizio Belpietro.

Facile immaginare le ragioni. E si comincia dalla rottura con l’ex Presidente del consiglio Giuseppe Conte, si passa dall’abbandono della [...]