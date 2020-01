CASALE MONFERRATO. Donne rapinate a Casale, una ferita. Indagini Cc a tappeto

Indagini dei carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato su due rapine commesse in città nel tardo pomeriggio di ieri: nella prima una donna, a bordo dell’auto nell’area del Mercato Pavia, è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato una pistola addosso costringendola a consegnare il portafoglio; nella seconda nella zona della stazione ferroviaria un’anziana è stata scippata ed è rimasta ferita a una mano. I militari sono stati impegnati con una quindicina di pattuglie arrivate anche da tutte le stazioni; effettuate alcune perquisizioni e acquisiti filmati anche da altre forze di polizia. A Casale il commissariato di polizia indagherebbe anche su un terzo colpo, per cui sarebbe stato operato un fermo, comunque ancora in attesa di convalida.

