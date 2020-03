CASALE MONFERRATO. Auto di lusso comprate con falsi assegni, banda a processo

Ha venduto la sua Lamborghini Huracane per 185 mila euro, ma qualche giorno dopo aver depositato in banca l’assegno bancario alla presenza dell’acquirente, ha scoperto che era contraffatto e presentato denuncia al Commissariato della Polizia di Stato a Casale Monferrato.

Le indagini della Polizia hanno permesso di rintracciare tre truffatori, tutti residenti in Campania, di 41,35 e 27 anni, già rinviati a giudizio. La potente vettura è stata rintracciata – grazie alle banche dati – vicino a Monaco di Baviera (Germania) e sequestrata. Dagli accertamenti con i colleghi tedeschi è emersa la vendita ‘fittizia’, tramite intermediario, a una persona del posto per l’ipotetica somma di 151mila euro.

A capo dell’attività illecita il 41enne campano che, a Milano, era stato arrestato per aver tentato un’altra truffa simile. La banda, dopo gli acquisti-truffa, avrebbe esportato le auto in altri Paesi UE per poterle reimmatricolare, ‘pulendole’ per rivenderle.

