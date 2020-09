CASALBORGONE. Trasmessi i dati sbagliati in Prefettura: non ha vinto il “no”, ma il “sì”…

L’errore è stato commesso invertendo i “sì” con i “no” nel seggio 1.

Non ha vinto il “no”, quindi, come comunicato in un primo momento, ma il “sì”.

Ecco i risultati corretti che sono stati trasmessi dopo le verifiche del caso:

i “sì” sono stati 472 (60,82%), i “no” 304 (39,18%).

I votanti sono stati 781. Tre le schede nulle, due le bianche.

In una dichiarazione a La Stampa Web, questa mattina Gianna Pentenero si dichiarava piacevolmente sorpresa del risultato.

