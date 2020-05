CASALBORGONE. Test sierologici a tutta la popolazione

Tre Comuni distanti tra loro ma uniti nel cercare di combattere il Coronavirus. Due di questi sono Mappano e Casalborgone, dove i sindaci Francesco Grassi e Francesco Cavallero hanno dato l’ok ad una iniziativa di ricerca attiva nell’ambito della gestione locale della pandemia di Covid-19, assieme alla municipalità di Ottiglio, in provincia di Alessandria.

Con loro anche il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.

Questo pool ha deciso di presentare l’iniziativa di ricerca all’Assessorato Regionale alla Sanità.

L’iniziativa prevede la sperimentazione di un’indagine di tipo epidemiologico basata su un nuovo test sierologico umano, sviluppato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino e da altre valutazioni di tipo tecnologico innovative proposte dal Politecnico di Torino basate su analisi spaziali e geostatistica, il tutto finalizzato alla miglior gestione dell’attuale fase epidemica e per ragioni di ricerca scientifica.