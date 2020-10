CASALBORGONE. Plastificare la Chivasso-Asti: è uno scherzo vero?

Riceviamo e pubblichiamo.

Leggo di una proposta, attribuita all’assessore regionale Gabusi, di “plastificare” la linea ferroviaria Chivasso-Asti e farne una pista ciclabile. Sarebbero, se ben comprendo, pannelli facilmente rimuovibili, casomai si decidesse di ripristinare la linea. Il tutto al modico costo – come si legge nella stampa locale – di 35 milioni abbondanti di euro. Costo che, l’esperienza ce lo insegna, potrà solo lievitare: forse non ne basteranno quaranta.

Ora, se è uno scherzo, ridiamoci su, anche se francamente pare uno scherzo di pessimo gusto. L’ennesimo caso in cui i cittadini vengono messi di fronte a proposte di cui è difficile trovare il senso. Il territorio ha bisogno di migliorare il suo sistema di trasporti pubblici, lasciato da anni in stato di abbandono – un abbandono che preoccupa assai di più della “jungla” sulla linea ferroviaria, addotta a pretesto per questa stravagante proposta di plastificazione (fra l’altro, non si vede perchè plastificare proteggerebbe dal degrado: se sono cinquanta chilometri di pannelli facilmente asportabili, mi vien da pensare che sia una bella palestra per atti vandalici…) – e si risponde proponendo una ciclabile provvisoria. Capite, si spenderebbe una cifra di quella consistenza per una roba dichiaratamente

provvisoria, per ripulire e tenere in ordine la sede ferroviaria in attesa del ripristino della linea… Se non ricordo male, la ragione principale per cui si sospese il servizio ferroviario sulla Chivasso-Asti era che occorreva ristrutturare due gallerie in cattivo stato, e i costi erano proibitivi.

Sempre se non ricordo male, si trattava di un milione di euro. Adesso spenderne 35-40 andrebbe bene, allora spenderne uno era insostenibile.

Comunque la si guardi, a me pare davvero una proposta strampalata e indecente. Mi astengo dalle fin troppo facili battute su studenti e pendolari che affollano la ciclabile alle prime ore del mattino tra novembre e febbraio. Ma no, vedi che non capisci nulla, evidentemente è per i turisti, che in effetti la affolleranno dalle nove in poi, perché sono in vacanza nelle note strutture alberghiere della zona e dormono un’oretta in più… Alzi la mano chi è disposto a crederci sul serio.

Dunque si “ragiona” così: ci sarebbe bisogno di ripristinare una storica linea ferroviaria, ma per arrivare a questo obiettivo si deve costruire una ciclabile provvisoria che oggettivamente ne allontana il ripristino. Eh, abbiamo appena fatto la ciclabile spendendo quaranta milioni, adesso cosa volete? Ma a quanto pare i sindaci della collina – allevati a pane e volpe, ovvero strategie complesse che noi poveri cittadini non possiamo comprendere – ritengono al contrario che questo sia il modo di porre all’attenzione della Regione il problema dello stato comatoso dei nostri trasporti locali.

Sarà, ma è un modo di procedere curioso. Un’astuzia così sottile che rischia di rovesciarsi nel suo contrario. Alla fine, ricordare la famosa battuta di Giulio Andreotti – “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” – non pare fuori luogo.

Ermanno Vitale

