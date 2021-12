CASALBORGONE. Si intitola “Lupus in Fabula” la camminata teatrale di e con la compagnia Faber Teater e con gli accompagnatori naturalistici Marco Pozzi e Tiziana Di Martino, organizzata nell’ambito delle iniziative del progetto europeo LIFE WolfAlps EU, di cui la Città Metropolitana di Torino è partner.

L’appuntamento è per le 10,30 di domenica 5 dicembre alla chiesa romanica di Sant’Andrea in Val Caramellini a Casalborgone , dove sarà possibile parcheggiare le auto. La camminata durerà un paio di ore, dalle 11 alle 13 , sulle tracce del lupo e con l’accompagnamento dei racconti proposti da Faber Teater e dai due accompagnatori naturalistici. Il percorso si sviluppa su strade e sentieri per 2 km circa, con lievi dislivelli. È un’escursione di moderata difficoltà, per adulti e bambini a partire dagli 8 anni, che comprende tratti di sentiero resi più scivolosi dal tappeto di foglie cadute nelle scorse settimane. Sono necessari un abbigliamento caldo e scarpe comode da escursione. Al termine verrà offerto un rinfresco all’Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po.