Il 1 luglio a Casalborgone dalle ore 17.30 in via Regina Margherita 17/A verrà inaugurata la sede espositiva della Liffredo Funeral Home.

L’Agenzia Liffredo nasce negli anni 40 a Brusasco-Cavagnolo. Oggi si contraddistingue per le sue innovazione e l’attenzione al cliente mantenendo sempre il giusto legame con la tradizione.

Professionalità e serietà fanno si che i clienti della Liffredo Funeral Home siano seguiti con discreta presenza affinchè tutte le esigenze vengano soddisfatte in un così delicato momento.

L’agenzia si avvale di collaboratori professionisti del territorio scelti con cura.

Tra le novità troviamo la “Tanatoestetica” e la “Diamantificazione”.

L’obbiettivo della “Tanatoestetic”a è quello di far si che la famiglia possa vedere il proprio caro con le migliori fattezze possibili. Questo aspetto che può sembrare superficiale è stato dimostrato essere d’aiuto per elaborare il lutto.

La “Diamantificazione” invece è il frutto di avanzate tecnologie che permettono di ricavare un vero e proprio diamante dalle ceneri dei propri cari. E’ una preziosa forma di sepoltura, un cimelio senza tempo da tramandare di generazione in generazione.

Liffredo Funeral Home con la stessa professionalità e serietà ha deciso di occuparsi degli amici a 4 zampe con il servizio PET, collaborando con un agenzia specializzata in questo settore.

I titolari Ivana e Fabrizio sono sempre disponibili per valutare insieme i preventivi formulando piani di pagamento personalizzati. Li trovate nella nuova sede espositiva di Casalborgone in Via Regina Margherita 17/A e in quella storica di Brusasco in via Marconi 10.

