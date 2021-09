Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per la festa patronale di Casalborgone era previsto per domenica 19 settembre l’”aperivolo”: volo in elicottero associato all’aperitivo con decollo da Casalborgone.

L’esperienza è offerta da “Discovery Piemonte”. Non sappiamo quale società di elicotteri abbia effettuato materialmente i voli, perché nel sito che abbiamo consultato non viene indicato.