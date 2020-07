CASALBORGONE. Il Rotary al Castello di Casalborgone? Il club di Chivasso smentisce

Quando abbiamo ricevuto il comunicato di Assocastelli, al giornale sul momento abbiamo stentato a crederci. L’abbiamo pubblicato, ma sempre chiedendoci perché.

Il comunicato annuncia infatti che il Castello di Casalborgone “è stato scelto per essere incluso tra le cento dimore Rotary d’Italia”. Che è in corso una iniziativa promossa da Assocastelli “per accogliere gli eventi del Rotary”. Che il presidente di Assocastelli e Assopatrimonio, in visita al castello, è stato accolto fra gli altri nientemeno che da Igor Andreotti. Che la rinascita del castello si deve “a Gary Douglas, di Houston (Texas), un ex immobiliarista di successo diventato in seguito uno dei più celebri formatori internazionali”. Che Douglas è stato “aiutato da Emanuela Siani, una tra le più importanti decoratrici”. Che entro l’anno il castello verrà presentato all’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Lewis Eisemberg, che veramente si chiama Eisenberg con la enne e non con la emme.

Dunque la domanda, per così dire, sorge spontanea: che c’azzecca, che cosa può c’entrare, l’austero e riservato Rotary con i 32 “bar” che abbiamo nella testa? Massaggiando leggermente i quali si ottengono vari benefici, da un modesto rilassamento al sollievo da importanti disturbi come la depressione? Parliamo naturalmente della teoria dei 32 “bar” diffusa proprio da Gary Douglas e dalla sua Access Consciousness.

Che c’azzecca il Rotary con la “pulizia energetica degli edifici”, che un paio d’anni fa Igor Andreotti prometteva nel suo sito? Andreotti vi annunciava di saper liberare le nostre case dalle anime dei defunti che ancora vi si aggirano procurando un certo disagio ai residenti.

Che c’azzecca il Rotary con il “parlare con le Entità”, la misteriosa attività illustrata in un video da Emanuela Siani, decoratrice ma anche facilitatrice di Access Consciousness?

Per di più, che ci azzecca il Rotary, che ha un club pure a Chivasso, con l’imbarazzante episodio accaduto proprio in una scuola di Chivasso? Ricorderete il fatto: due anni fa Gary Douglas fu invitato svolgere una lezione di massaggi “bar” agli alunni della primaria di via Blatta. Era accompagnato da un’altra star di Access Consciousness, il signor Dain Heer, autore di “Sette passi verso l’orgasmo. Quanto orgasmica può essere la tua vita?”. Il video della lezione, con tanto di bimbi ripresi in volto e intervista a due insegnanti della scuola, gira tuttora in rete.

Che c’azzecca il Rotary? Oltretutto in internet non troviamo tracce del programma o iniziativa rotariana “cento dimore Rotary d’Italia”.

Ebbene, che c’azzecca il Rotary con il comunicato di Assocastelli? Niente, non c’entra niente: ce lo conferma il presidente del Rotary Club di Chivasso.

E ora l’altra domanda: che c’entra l’ambasciatore degli Stati Uniti? Speriamo di potervi rispondere in una prossima puntata.

