Riceviamo e pubblichiamo.

Si intende informare la pubblica opinione di quanto é avvenuto nel Consiglio Comunale del 20 aprile scorso. Al terzo punto all’Ordine del Giorno: “modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – modalità di svolgimento delle sedute telematiche”. La modifica proposta dal Sindaco Francesco Cavallero, prevedeva di mantenere la possibilità di svolgere le sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica, giustificando tale scelta a favorire una maggiore apertura alla partecipazione dei Consiglieri Comunali, che potrebbero diversamente essere assenti. Nella premessa del punto all’Ordine del Giorno si fa riferimento al fatto che sono stati apportati lavori volti alla digitalizzazione della Sala Consiliare, proprio al fine di consentire lo svolgimento dei Consigli Comunali in modalità telematica ovvero mista, gli interventi citati riguardano l’acquisto del sistema di videoconferenza per Consiglio Comunale costato 1.207,80 Euro, proiettore al costo di 957,59 Euro ed un telo per la proiezione motorizzato avvolgibile da 100” al costo di 172,06 Euro per un totale Complessivo di 2.337,45 Euro. Scelta economicamente discutibile, in quanto forse sarebbe stato opportuno prevedere una tecnologia più recente come ad esempio un maxischermo piuttosto che un sistema obsoleto come un telo con proiettore. Su queste modifiche il Capogruppo di Minoranza Eugenio Baggio ha presentato, nei termini previsti, il seguente emendamento: “si propone la modifica all’Art. 20 – Modalità di svolgimento delle sedute – con l’inserimento del seguente comma 4: -Le sedute di Consiglio Comunale sono trasmesse in streaming sulla piattaforma istituzionale del Comune e lasciate disponibili per le visualizzazioni pubbliche, fatta eccezione per i casi previsti al precedente comma 2-”. Con l’emendamento si intendeva favorire la trasparenza amministrativa, consentendo ai cittadini un maggior coinvolgimento nella vita della Pubblica Amministrazione, i quali avrebbero potuto assistere alle sedute di Consiglio Comunale, anche da remoto o in modalità differita. Evidentemente all’attuale maggioranza preferisce favorire gli interessi personali dei singoli Consiglieri, che con la modalità telematica possono partecipare alle sedute di consiglio anche se in vacanza o alla guida per spostamenti personali, consentendogli di non togliere tempo alle proprie attività, dimenticando i loro obblighi assunti nei confronti degli elettori anche a riguardo alla partecipazione ai Consigli Comunali. Molto meno interessa a questa maggioranza il favorire l’informazione dei cittadini consentendo di visualizzare le sedute di Consiglio Comunale. Tanto che l’emendamento é stato bocciato dalla maggioranza con la seguente giustificazione: “nell’emendamento manca l’indicazione per la copertura di spesa”, non é stata indicata nell’emendamento la copertura di spesa, in quanto essendo già predisposta la sala per le videoconferenze la condivisione é possibile a costo zero sulle piattaforme istituzionali dell’Ente (Facebook, YouTube, Sito del Comune), cosa che é giá stata realizzata nei due precedenti Consigli Comunali, anche se non adeguatamente pubblicizzata alla cittadinanza. Che questa maggioranza non prediliga che i cittadini possano assistere alle sedute di Consiglio Comunale era risaputo da tempo, visto che proprio il Sindaco Cavallero aveva già vietato le videoregistrazioni nel suo precedente mandato. Al punto 4 era prevista la discussione di una mozione presentata dal Consigliere Eugenio Baggio, finalizzata a: “impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a mettere a disposizione dei profughi della guerra in Ucraina i due alloggi dell’immobile di strada Maruia dignitosamente arredati. Ad impegnare le risorse economiche necessarie anche per una dignitosa sopravvivenza dei profughi, provvedendo a trasferire in apposito capitolo di spesa le risorse necessarie in variazione di bilancio dai capitoli di spesa già previsti nel bilancio a favore di: Associazioni, Promozione turistica, Eventi culturali, oltre agli eventuali contributi regionali, nazionali, e comunitari, che potranno essere richiesti per l’intervento umanitario.” In questo caso, il Sindaco ha proposto di emendare la mozione, cancellando dal testo stesso l’impegno delle risorse economiche dai capitoli di spesa già previsti per Associazioni, Promozione turistica, Eventi culturali, definendo demagogica la proposta. La mozione cosí modificata é stata approvata dalla maggioranza con il voto contrario del consigliere proponente Baggio, in quanto mancando la copertura di spese non si garantisce una dignitosa ospitalità dei profughi. In conclusione pare bizzarro che l’emendamento relativo alla condivisione online dei Consigli Comunali sia stata bocciato per mancanza del parere economico contabile, che avrebbe dovuto essere espresso d’ufficio al momento della presentazione dell’emendamento, ancorché l’intervento sia palesemente a costo zero per l’Ente, mentre per la mozione riguardante i profughi Ucraini, la copertura che é stata proposta e sarebbe stata disponibile, é stata cancellata dall’emendamento del Sindaco che l’ha definita demagogica e facendo approvare la mozione dai suoi fidi Consiglieri di Maggioranza, senza ci sia stato alcun parere economico contabile, ma in questo caso, pur essendoci reali costi per l’Ente sembra che il parere non sia necessario. Da un punto di vista politico possiamo riconoscere sindaco Cavallero la sua “coerenza” sul concetto di trasparenza amministrativa e libertà di informazione.

Il Gruppo consigliare “Prima Casalborgone”

Il capogruppo Eugenio Baggio

