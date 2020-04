CASALBORGONE. Il Consiglio comunale si è tenuto oppure no?

Il 6 aprile si sarebbe dovuto svolgere a Casalborgone il Consiglio comunale in “seduta pubblica” come si può leggere nella convocazione. Secondo la recente normativa dovuta alle problematiche del Coronavirus la riunione avrebbe dovuto tenersi “in modalità videoconferenza (la registrazione della videoconferenza sarà resa disponibile sul sito istituzionale) e, eventualmente, in “seconda convocazione per le ore 21 del giorno 06/04/2020 presso il teatro parrocchiale “San Carlo” di Casalborgone”.

Il condizionale è d’obbligo in quanto a tutt’oggi sul sito del Comune di Casalborgone non è rintracciabile tale videoconferenza. Dunque i cittadini tutt’ora ignorano se il Consiglio comunale si sia svolto in videoconferenza oppure se, come previsto da decreto sindacale e come scritto nella convocazione, alla videoconferenza è seguita un’ulteriore seduta “in presenza” presso il teatro San Carlo. È andato tutto liscio oppure a “causa motivi tecnici ostativi alla stessa presentatisi in corso di seduta in videoconferenza” si è svolta l’assemblea in presenza al teatro San Carlo?

Quali consiglieri erano presenti alla riunione?

L’ordine del giorno prevedeva, oltre alla consueta approvazione dei verbali della seduta precedente, la ratifica di una delibera di giunta “urgente” di variazione di bilancio del 6 febbraio, l’approvazione del regolamento comunale per la gestione rifiuti urbani e igiene del suolo adottato con delibera di Consiglio l’11 dicembre 2019, il piano straordinario di lotta alla cimice asiatica e infine comunicazioni del sindaco.

Questi argomenti possono sembrare di secondario interesse, in un momento in cui ai cittadini viene richiesto di rispettare tutta una serie di limitazioni, anche piuttosto gravose come quella di non poter lavorare o di non poter incontrare i propri cari. Si è rinunciato ad alcuni diritti, anche costituzionali, per favorire il contenimento dell’epidemia del contagio del virus, ma perché non mantenere quei diritti che con l’emergenza sanitaria non hanno a che fare? Sono trascorse quasi due settimane dalla seduta del Consiglio comunale e il video non è ancora stato pubblicato. Il 9 aprile sono state pubblicate all’albo diverse determine: non era possibile contestualmente pubblicare il video? Il decreto del sindaco prevede anche che “la partecipazione alla seduta in videoconferenza costituisce espressa autorizzazione alla trasmissione in streaming/pubblicazione delle immagini e dell’audio oggetto di registrazione”. Chi è responsabile della pubblicazione? Perché lasciar passare tanto tempo?

