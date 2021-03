CASALBORGONE. “Grazie per il vaccino”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che Marta Zucco ci ha inviato per ringraziare l’Asl To 4 e i carabinieri di Casalborgone per la somministrazione del vaccino.

“La presente è per manifestare tutta la mia gratitudine e riconoscenza al personale dell’equipe di lungo Piazza d’Armi 6 di Chivasso formanti il nucleo dei cc addetto alla vaccinazione contro il Covid a favore degli ultra ottantenni.

Devo ammettere che mi sono recata al sito predetto con gioia, consapevole delle mie responsabilità nei confronti della pandemia che affligge il mondo intero.

Ho trovato con gradevolissima sorpresa un’equipe molto disponibile, gentilissima e professionalmente competente, dalla dottoressa ai volontari che mi hanno messa a mio agio fugando così gli ultimi timori e perplessità.

Il tutto è stato svolto con la massima discrezione e puntualità in un ambiente bello (volte a mattoni a vista), igienico, sicuro e protetto tanto da farmi desiderare di esprimere il mio grazie più sincero e sentito.

Vorrei avere la possibilità di rassicurare tutti coloro che sono in attesa di essere vaccinati e tutti i dubbiosi avendo vissuto un’esperienza positiva che mi ha riconfermata nella certezza di avere, in Italia, un’assistenza sanitaria pubblica avanzata ed eccellente.

Non dimenticherò mai quanto le persone che ho incontrato e che hanno profuso, con la loro professionalità, una grande umanità.

Desidererei che l’Asl trasmettese al personale sanitario e ai carabinieri volontari che sabato 27 alle ore 13.54 mi hanno accolta e vaccinata mettendo la mia persona al centro delle loro attenzioni”.

Marta Zucco di Casalborgone

