Come vuole la tradizione, torna la festa dell’Abbadia a Casalborgone. Una festa che, quest’anno, vedrà vestire i panni dell’Abbà a Gerardo Birolo.

Il programma dell’Abbadia prevede: domenica 14 agosto, alle 21, “Aspettando Ferragosto” nella splendida cornice del centro storico in piazza Statuto con il concerto rock degli “Interstellar”. Per chi ci sarà, birra e stuzzichini a cura della Pro loco di Casalborgone.

Lunedì 15 agosto la festa dell’Abbadia. Alle 9 ritrovo degli Abbà presso il Palazzo Comunale. Alle 9.45 “Vermouth in piazza” presso il Bar Brivido Rosso, aperto alla popolazione e soprattutto a coloro che, ex Abbà o famigliari, indosseranno il cappello dell’Abbadia. Alle ore 10.15 deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti accompagnati dalla Banda Musicale della “Bersagliera di Tonco”. Alle ore 10.45 visita alla casa di riposo “Fondazione Rippa Peracca”, alle 11.15 Santa Messa solenne celebrata nella Chiesa seicentesca di Santa Maria Maddalena in capoluogo nel centro storico.

Alle 12.30 pranzo d’onore riservato ai soci presso “Il ristoro dei folletti”.

Alle 17 vespri solenni e processione della Statua della Vergine Assunta con la partecipazione delle “Ciroire” e delle “Priore”. Dalle 18 tradizionale “Ballo del Drapeau” da parte degli Abbà nella piazza del “Centro storico” accompagnati dalle note della “Banda Musicale di Montanaro”. Dalle 18.30 apertura ufficiale del ballo in piazza da parte degli Abbà, delle Priore e delle Ciroire con monferrine, valzer, mazurche, polke ed il tradizionale ed antichissimo “Brandu”.

