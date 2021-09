Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASALBORGONE. Il 5 settembre a Casalborgone, nella Chiesa di S. Maria Maddalena, in piazza Statuto, appuntamento con “Ensemble Les Nations”, A voice, “two voices and no voice” Monteverdi e contemporanei – Duetti con voce e cornetto.

Scheda concerto

Monteverdi non ha bisogno di anniversari per essere celebrato attraverso la sua musica. L’ensemble gli rende omaggio attraverso un programma particolare: una scelta dei suoi bellissimi duetti, sacri e profano, saranno eseguiti da un soprano un cornetto invece della seconda voce.

“Quel lascivissimo cornetto”, è la definizione che Benvenuto Cellini dà allo strumento che egli stesso suonava quando no era occupato a creare le sue splendide opere d’arte. Il cornetto era uno strumento molto amato all’epoca di Monteverdi e il suo modo di “cantare” e di esprimere i sentimenti alla stessa maniera della voce umana lo rende un perfetto sostituto della seconda voce nei duetti.

Lo strumento scompare quasi completamente dopo il periodo di grande popolarità che aveva goduto tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, quando raggiunse un elevato grado di virtuosismo e fu considerato un rivale della voce nella nuova musica in stile concertante e per voci solistiche.

La sua estensione e le sue caratteristiche sonore lo rendono uno strumento “a metà” tra lo stile sacro e quello profano, capace di cantare come un angelo e sedurre come un diavolo, con una voce forte abbastanza da riempire le volte di una grande chiesa veneziana quando si esibiva assieme ai tromboni, ma dolce e delicato nella musica destinata alle piccole stanze di un palazzo nobiliare.

Lo stesso trombone, ideale compagno del cornetto, presenta le stesse caratteristiche di duttilità: l’ensemble è qui completato dalla tastiera che completa le armonie, aggiunge brillantezza al suono, sottolinea le dissonanze e rinforza l’impulso ritmico.

