CASALBORGONE. Emergenza Covid: sospesa l’Imu alle famiglie in difficoltà

L’amministrazione comunale del sindaco Francesco Cavallero ha approvato la scorsa settimana la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU, il cui acconto scadeva martedì 16 giugno, per tutti coloro che si trovano in difficoltà economica a causa del COVID-19, con la possibilità quindi di rinviare il pagamento fino alla scadenza del saldo a dicembre.

“Si tratta di un piccolo contributo – spiega l’assessore al Bilancio Fabrizio Conrado – che la comunità di Casalborgone mette a disposizione di chi è stato più colpito dal COVID. E’ una misura che abbiamo voluto fortemente per dare un segnale di attenzione alle persone in difficoltà ed in particolare al mondo produttivo: nella prima fase dell’epidemia e della crisi economica conseguente, la carenza più grave è stata quella di velocizzare la liquidità dei provvedimenti governativi, che continuano a tardare nell’erogazione”.

La sospensione vale fino al 16 dicembre 2020 e si applica alla quota comunale del tributo (esclusa quindi la parte che viene versata allo Stato sui fabbricati di tipo D – immobili produttivi).

Per poter accedere alla sospensione, dovrà essere presentata una dichiarazione all’Ufficio Tributi entro il 31 ottobre, dichiarando le cause della difficoltà economica (attività sospesa, cassa integrazione, etc…).

Commenti