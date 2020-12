CASALBORGONE. Elezioni di Torino, Gianna Pentenero non molla la presa

Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti “Metto a disposizione me stessa, la mia storia, le mie esperienze e competenze, ma anche le riflessioni fatte [...]

Gianna Pentenero non molla la presa e con gli auguri di Buon Natale e Buon Anno, inviati via mailing list, ribadisce l’intenzione di impegnarsi per Torino, quindi di candidarsi a sindaco