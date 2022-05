CASALBORGONE. A poco più di un mese dall’election day previsto per domenica 12 giugno, la maggioranza del sindaco uscente Francesco Cavallero esce allo scoperto e presenta la lista con cui il sindaco proverà a farsi eleggere per la terza volta consecutiva.

Cavallero si ripresenta con un gruppo che è un mix di attuali collaboratori e tre nuovi ingressi.