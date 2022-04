A Casalborgone c’è una sola certezza, a proposito delle elezioni di domenica 12 giugno prossima: il sindaco uscente Francesco Cavallero si presenterà per il terzo mandato consecutivo.

Non è un mistero che il veterinario, in sella dal 2012, cercherà di mettere in fila la sua terza elezione. Per questo, da settimane, sta lavorando ad una lista di cui fanno parte sia il suo fedelissimo vice, Fabrizio Conrado, sia l’assessore alle Politiche Giovanili e ai rapporti con le associazioni Romina Da Lozzo.