CASALBORGONE. Ci sono anche i renziani nel paese che non si fa mancare nulla

CASALBORGONE. Ci sono anche i renziani nel paese che non si fa mancare nulla. Vi ricordate l’associazione “Città del Bio” di Torino, via Santa Chiara 1, promotrice dell’agricoltura biologica? Nel settembre 2017 collaborò con la Pro Loco nell’organizzazione della Festa della Madonnina, anche se non è chiaro quale contributo [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti