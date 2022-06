Riparte da giovedì sera l’esperienza amministrativa di Francesco Cavallero. Il 23 giugno, alle ore 21.30, presso la sala consiliare del Municipio, il sindaco appena rieletto inaugurerà il suo terzo mandato consecutivo. Sconfitto lo spettro del quorum (che era stato portato al 40%), il sindaco uscente con la lista “Insieme per Casalborgone” ha portato a votare il 53,42% dei casalborgonesi.

La lista della maggioranza uscente ha ottenuto 746 voti. Le schede bianche sono 39, le nulle 43.

Rispetto al 2017, la lista dell’amministrazione comunale uscente ha ottenuto 27 voti in più. I più votati della lista, Romina Da Lozzo e Fabrizio Conrado. Che continueranno a sedere nell’esecutivo anche per i cinque anni a venire. L’una in qualità di assessore, l’altro di vicesindaco. Le deleghe ai consiglieri di maggioranza, invece, verranno annunciate nella serata di giovedì.

