CASALBORGONE. Da qualche tempo a Casalborgone si può trovare affisso un cartello – da quel che sembra per iniziativa del Comune di Casalborgone, con tanto di stemma – che ricorda le regole per la “gestione degli animali domestici”, ma che di fatto si rivolge solo ai proprietari dei cani per ammonirli a comportarsi bene, rimuovendo opportunamente le “deiezioni” dal suolo pubblico.