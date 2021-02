CASALBORGONE. Brucia un tetto in strada Gianardo.

Paura nella notte in strada Gianardo, a Casalborgone. Per cause in corso di accertamento, si è scatenato un incendio al tetto dell’abitazione al civico 10, di proprietà di Aldo Caramellino, 76 anni.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le fiamme sono state spente grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

