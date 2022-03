“ASD Pro Casalborgone”: lo sport per tutte le età.

Sì… perché l’obiettivo di questa associazione, nata nel 2010, è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, e di diverse fasce di età, nella pratica sportiva e delle attività motorie, venendo seguiti da istruttori competenti e qualificati che sono in costante aggiornamento.

La base delle attività è a Casalborgone, ovviamente, ma negli anni ci si è aperti a collaborazioni con svariate associazioni e diversi enti del circondario. Uno degli esempi è l’organizzazione dei centri estivi nel periodo giugno – settembre per la fascia anagrafica 0 – 13 anni.

Inizialmente l’“ASD Pro Casalborgone” è partita con il calcio a 5 e la pallavolo, avendo tutte le rose, dai bambini agli agonisti. Si è arrivati ad ottenere anche dei bei risultati: pre Covid, ad esempio, la squadra ‘senior’ maschile di calcio a 5 giocava in C2. Dalla scorsa estate si è puntato a riformare e rinfoltire un po’ le nuove rose, per ripartire al meglio dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria.

Si è voluta ampliare l’offerta degli sport praticabili e attualmente la “ASD Pro Casalborgone” propone: la giocomotricità da 2 ai 5 anni (rappresenta la base dello sport, utilissima per formare i bambini); il mini-volley 6-10 anni; il mini-basket 6-10 anni; l’hip-hop 6-10 anni; il calcio a 5 dai 6 ai 15 anni; la pallavolo dai 6 ai 15 anni ma avente anche il ‘misto’ adulti; il basket 3 vs 3 dagli 11 anni in su; il jiu-jitsu 6-10 anni; body fit, functional training e yoga dai 20 anni in su ed infine la ginnastica dolce per le persone più avanti con l’età. E’ stato poi ampliato il discorso outdoor aggiungendo anche il corso di camminate, che si svolge di sabato e spazia su percorsi che vanno dai 5 ai 20 km. Un buon modo, questo, per scoprire il territorio oltre che per fare esercizio fisico.

Le attività della “ASD Pro Casalborgone” si svolgono nella palestra di via Cavalier Gaiato 6/A e nelle zone esterne limitrofe.

La grande novità del momento è poi la possibilità acquistare una tessera che comprende 10 ingressi, utilizzabili anche per 10 sport diversi, e condivisibili fra i membri della stessa famiglia che hanno così la possibilità di dividersi le lezioni. Si evita, in pratica, il pagamento della classica tessera annuale visto che si è già ad anno in corso e, nel mentre, si possono provare tutte le attività che si vuole.

“ASD Pro Casalborgone”: sport, condivisione e benessere per tutti

INFO: “ASD Pro Casalborgone”, presidente: Francesco Bastianini, indirizzo: via Cavalier Gaiato 6/A, telefono: 3489180574, orari di segreteria in presenza: lunedì, martedì e giovedì 17.30 – 19.00, e-mail: asdprocasalborgone@gmail.com , Facebook: “ASD Pro Casalborgone”, Instagram: “asd_pro_casalborgone”

