CASALBORGONE. A.A.A. cercasi progetti per sostenere l’attività sportiva durante l’estate

L’attività sportiva è stata una delle pratiche che più hanno risentito nel periodo di “lockdown” e che vivono in questa fase di importanti limitazioni, e molti utenti rischiano di rinunciare per paura o per costi necessariamente aumentati a causa dei nuovi protocolli.

Lo sport è anche salute e una proposta innovativa per l’utilizzo degli spazi all’aperto oppure con rapporti docenti/utenti rivisti può essere la chiave vincente per spingere i casalborgonesi a tornare a fare sport in sicurezza e con una positiva componente di socialità sicura.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Casalborgone guidata dal sindaco Francesco Cavallero intende stimolare le associazioni e gli operatori dello sport presenti e attivi sul territorio perché presentino, ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni”, progetti per la promozione della pratica sportiva per i prossimi mesi estivi: su questi progetti l’Amministrazione potrà erogare un contributo al fine di agevolarne la realizzazione.

I progetti, oltre a tutte le specifiche già previste nel regolamento, dovranno chiaramente rispettare tutte le normative presenti in materia COVID.

Commenti