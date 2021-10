L’associazione Stefano Bocca “L’Angelo Biondo”, domenica 24 ottobre, presso l’Oratorio di Casabianca, ha ufficialmente consegnato un’autovettura alla “Samco” a conclusione e raggiungimento obiettivo del progetto “Benvenuto a bordo”. Si tratta di una Fiat Panda ibrida che sarà utile per agevolare il trasporto degli ammalati presso le strutture ospedaliere e che è stato possibile acquistare grazie alle offerte di tante persone.

Alle ore 10.00 si è svolta la Santa Messa celebrata da Don Patrizio, mentre alle ore 11.00 è stata benedetta l’autovettura e ha avuto luogo la cerimonia di consegna in presenza di diverse autorità quali il sindaco di Verolengo Borasio, i consiglieri Viano e Caminotto, il vice sindaco di Torrazza Piemonte Baesso e la consigliera Crema; presenti ovviamente diversi soci sia dell’associazione “L’Angelo Biondo” che della “Samco”, il presidente “Samco” Libero Ciuffreda, la presidente de “L’Angelo Biondo” Giulia Primo e il suo fondatore Gianluca Bocca. E’ poi seguito un aperitivo con buffet presso il cortile dell’Oratorio.

“Questo progetto è nato dalla mia esperienza personale, quando mio figlio Stefano era malato e i controlli ci obbligavano a recarci in ospedale a giorni alterni e vi lascio immaginare anche solo la problematica ‘parcheggio’ in zona ospedale Regina Margherita – spiega Gianluca Bocca, che in ricordo del figlio ha fondato questa associazione con l’obiettivo di fare del bene -. A differenza di un adulto un bambino non lo puoi lasciare davanti all’entrata e poi andare a parcheggiare, per cui bisogna essere almeno in due adulti o urge farsi lunghe camminate che a volte sono impossibili a causa dei problemi di salute. In molte occasioni, per motivi di lavoro, ho dovuto chiedere l’aiuto di parenti o amici… ma non tutti hanno questa fortuna, per cui ben vengano associazioni come la ‘Samco’ che aiutano in tal senso. Nella nostra associazione siamo pochi e non potremmo garantire un servizio continuativo, per cui abbiamo pensato di donare un’auto per ampliare il parco macchine ‘Samco’ e garantire ad ancora più persone, che devo affrontare un percorso di cure oncologiche, un aiuto nei viaggi”.

Questo gesto generoso è ovviamente stato molto apprezzato dalla “Samco” che, nella persona del suo presidente, ci ha tenuto a esprimere immensa gratitudine.

Gianluca Bocca ha voluto poi fare un ringraziamento ad alcune persone: “Un grosso grazie va a tutti coloro che sostengono e contribuiscono alla realizzazione di questi progetti, dei quali noi siamo solo l’anello di congiunzione. Ringraziamo per la meravigliosa mattinata il parroco Don Patrizio, le cuoche dell’Oratorio San Grato per il lauto banchetto e il Direttivo per averci ospitati”.

Chi volesse sostenere l’associazione “L’Angelo Biondo” può visitare il sito oppure la pagina Facebook e mettersi direttamente in contatto con loro.

Commenti