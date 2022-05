LAURIANO. È subito polemica dopo il primo giro del treno sulla Chivasso-Asti di domenica 15 maggio. All’evento in questione, che ha visto un convoglio viaggiare da Chivasso a Montiglio-Murisengo, hanno presenziato l’onorevole Giacometto, Andrea e Gianluca Gavazza, Frediano Dutto del circolo “La nostra collina” (che ha raccolto mille firme per la riapertura, ndr) ed Emmanuele Serlenga, consigliere d’opposizione a Lauriano. Nessuna traccia invece degli altri sindaci del territorio, che proprio qualche mese fa avevano scritto una lettera aperta al presidente della regione Cirio, chiedendo se, e soprattutto in che modalità, sarebbe stata riaperta la [...]





