In accordo con l’ASL TO4, lo scorso 27 luglio, in sede di Consiglio, il comune di Crescentino, di Chivasso e di Cavagnolo hanno approvato lo schema del contratto di comodato d’uso gratuito – per un periodo di trent’anni – il primo per dotare la città di un Ospedale di Comunità, mentre gli altri due per una Casa di Comunità.

Entrambi i progetti sono in linea con le nuove disposizioni ministeriali (DM 77), in materia di riorganizzazione della Sanità sul territorio, così da rendere il più possibile diffusa la rete [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.