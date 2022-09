“Sii saggia e versa il vino e visto che il tempo della vita è breve rinuncia alle speranze longeve. Mentre parliamo la vita invidiosa ci sarà sfuggita: cogli il giorno e non credere al domani”

Orazio

Carpe diem è una locuzione latina tratta dalle Odi del poeta latino Orazio traducibile in “afferra il giorno” ma spesso resa con “cogli l’attimo”, traduzione non letterale ma ugualmente efficace a trasmettere il concetto che le parole latine volevano esprimere.

La «filosofia» oraziana del carpe diem si fonda sulla considerazione che all’uomo non è dato di conoscere il futuro, né tantomeno di determinarlo. Solo sul presente l’uomo può intervenire e solo sul presente, quindi, devono concentrarsi le sue azioni, che, in ogni sua manifestazione, deve sempre cercare di cogliere le occasioni, le opportunità, le gioie che si presentano oggi, senza alcun condizionamento derivante da ipotetiche speranze o ansiosi timori per il futuro

Orazio volle infondere una serena dignità all’uomo che dia valore alla propria esistenza sfidando l’usura del tempo e il suo status effimero.

Possiamo aggiungere qualcosa a questo…. No solo esser felici che le sue odi siano arrivate fino a noi in modo nitido e incisivo.

E voi, come me, siete ancora capaci di afferrare il giorno? O le notti?

Eh perché il più delle volte è di notte che accadono certe magie, dove si danno sfogo ai pensieri dove tutto prende una sfumatura diversa, dove o si dorme o si pensa all’amore, dove a volte si hanno rivelazioni che durante il giorno ignoriamo!

Perché la notte è così? Ce lo spiega Antoine de Saint Exupery:

“E mi piace la notte ascoltare le stelle… sono come cinquecento milioni di sonagli.”

Voi sapete ancora cogliere?

Malgrado .. i trascorsi personali, le cicatrici invisibili, le paure che nascondiamo dietro ai muri di gomma della presunzione della supponenza e della tracotanza che la società e anche un po’ noi stessi ci siamo imposti?

