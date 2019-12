Caro socio ed aggregato Alpino. – Il Natale.

Caro socio ed aggregato Alpino

Caro socio ed aggregato Alpino Ti porgiamo gli auguri di S. Natale, il nostro è senza luci sfavillanti, con pochi e poveri regali, ma farti gli auguri e venirti a trovare è quello fatto con il cuore ed è certo di maggior valore. Caro Alpino è un S. Natale fatto in casa, un Natale col calore della casa e la famiglia, con accanto le persone più vicine e le più care, quelle che senti d’amare e che sono le più vere. Che bello il Natale Alpino dove si sta bene veramente nel trovarsi tutti uniti e nel dire alla sera la preghiera più sincera. Anche questo rappresenta i valori Alpini nel dire che lo spirito natalizio entra nei nostri cuori ogni giorno durante l’anno con il semplice gesto di solidarietà alpina, nel salutare con un sorriso chi incontriamo e nell’ascoltare con attenzione gli altri e specialmente gli anziani che hanno molto da dirci attraverso le loro preziose esperienze della vita vissuta, che sono un tesoro incommensurabile per tutti noi per affrontare insieme le sfide del prossimo anno, e poi dire sempre grazie per ogni cosa ricevuta. Come Alpini onoreremo sempre lo spirito del Santo Natale nei nostri cuori e cercheremo di tenerlo con noi tutto l’anno. Auguri di Buon Natale e di Felice anno Nuovo. W gli alpini

Il Natale.

Il Natale non è un periodo o una stagionalità, ma uno stato della mente. Deve portare tra di noi la gente pace e buoni propositi. Essere pieni di misericordia, significa avere il vero spirito natalizio. Se pensiamo a queste cose, dentro di noi rinascerà il Salvatore e su di noi brillerà il raggio di una stella che porterà un barlume di speranza per il mondo. Buon Natale, che sia un momento speciale da festeggiare, un meraviglioso risveglio del cuore. La ricetta giusta del Natale: tanti sorrisi, abbracci e pensieri positivi… questo è tutto quello che Vi auguro per Natale e ricordate sempre di fare splendere il Vostro cuore.

Tanti auguri di un Sereno e Buon Natale.

Favria, 24.12.2019 Giorgio Cortese

Prepariamo il nostro sorriso migliore, a Natale tutti vogliamo essere felici. Regaliamo allora uno splendido sorriso a chi amiamo, perché tutto dona felicità, ma una cosa ne dona molta di più, il sincero sorriso che fa felice tutte le persone che incontriamo. Senza di esso non si potrebbe essere così allegri. Buon Natale.

