Caro giugno

Caro giugno,sei stato un mese intenso e bello. Un mese di feste tra famigliari. Un mese ricco di momenti felici, un mese di scoperte di nuovi luoghi, di verde, e di respiro. E se c’è stato anche un momento no, per fortuna è passato in fretta. Sei stato un mese di una nuova consapevolezza del credere nelle mia azioni nel fare del bene. Alla mia paura di essere giudicato, che mi porta a frenarmi sempre. Troppo spesso. Impedendomi di essere migliore. Un punto in cui vorrei tanto migliorare. In cui DEVO rimediare. Sei stato il mese di tante letture, belle ed emozionanti. Un mese caldo, troppo caldo. Dove non riuscivo a respirare, ma ho preso tutto con serenità.

Grazie giugno di tutto, sei stato un bel mese, e per questo ti ringrazio.

Favria, 30.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno cerchiamo di fare quello che possiamo con quello che abbiamo nel luogo e ruolo in cui siamo. Felice giovedì

