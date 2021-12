Caro Gesù Bambino.

Ti scrivo, anche se sono adulto, ma conservo nell’animo sempre lo stupore dei bambini, Ti scrivo ugualmente perchè nella notte del S. Natale può succedere di tutto, perché è una notte speciale!

Caro Gesù Bambino, la mia salute è buona e non mi lamento, sono pensionato e non ho nessuna necessità per me.

Caro Gesù Bambino, Ti chiedo di portare tanta serenità a tutti i bambini del mondo che soffrono per malattia o per mancanza di famiglia e aiuta tutti noi adulti nel comprendonio e buon senso nell’affrontare questa pandemia, che mi pare oggi si sia smarrito.

Caro Gesù Bambino, mi rivolgo a Te e non a Babbo Natale, perché Tu i miracoli li puoi fare, manda via questo maligno virus perché ritorniamo a vivere tutti sereni.

Caro Gesù Bambino porta un pasto caldo ha chi ha fame e accendi nell’animo di tutti noi una luce di amore nel cuore che ci accompagni tutto l’anno!

Caro Gesù Bambino conserva sempre in tutti noi lo spirito Alpino che ci contraddistingue e ci porta ad essere sempre portatori di valori che oggi la società ha sempre più bisogno: l’umanità, l’amicizia, la solidarietà ed il sentimento di appartenenza.

Grazie Gesù Bambino

Favria, 21.12.2021 Giorgio Cortese

Buona È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. Felice martedì

