Caro Gavazza, concedimi il diritto di replicare ai tuoi post…

Caro Gavazza, concedimi il diritto di replica…

Approfitto di questa rubrica per chiedere cortesemente al consigliere e amico Gianluca Gavazza di riammettermi nella sua pagina facebook personale, in modo che possa replicargli. È vero che è la pagina personale, non quella politica. Ma il consigliere la usa anche per battute in senso lato politiche. Nel caso che mi riguarda, alludendo ai miei articoli mi chiama Peru Cheraglia. Riconosco che la battuta è un bel colpo di satira, con cui un politico colpisce un giornalista, mentre di solito accade il contrario. Touché! Però vorrei avere la possibilità di restituirgli il colpo. Un uomo politico deve concedere il pubblico diritto di replica. Ecco perché gli chiedo gentilmente di riaccogliermi nel suo profilo personale affinché possa commentarvi il suo commento sui miei articoli. Per far comprendere meglio la sua bella battuta sul “Peru Cheraglia”, il consigliere Gavazza ha pubblicato una foto. Eccola. Il consigliere è quello a destra

