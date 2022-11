E dopo il richiamo alla ‘sobrietà’ da parte di Don Gino, che in chiesa non accenderà i termosifoni, per scongiurare la povertà energetica, anche Antonio Magnone, il sindaco di Rondissone, cerca di fare necessità virtù e il 13 ottobre scorso fa approvare una delibera di giunta improntata al risparmio e all’efficienza energetica circoscritta all’ambiente degli immobili comunali.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.