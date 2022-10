Maledetti rincari. Lo penseranno (forse con parole meno eleganti…) di sicuro quelli che, per un motivo o per l’altro, dovranno utilizzare il Nole Forum per organizzare un evento non patrocinato. Infatti, a partire dal primo novembre, le tariffe di gas ed energia elettrica per chi si servirà dello spazio comunale saranno ritoccate al rialzo.

L’anno scorso l’amministrazione guidata da Luca Bertino aveva fissato i costi per usare il locale a un euro al metro cubo per il gas e a 30 centesimi al Kw per l’energia elettrica. Un esborso che alcune delle associazioni che utilizzano [...]