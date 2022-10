Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di “Obiettivo Monferrato Torinese” con il quale si esprime rammarico per la mancata rielezione dell’on. Carlo Giacometto, candidato di Forza Italia alle elezioni politiche del 25 settembre.

Caro Carlo,

non ti nascondiamo la forte delusione che abbiamo provato lo scorso 21 agosto nel saperti non candidato nel nostro Collegio, ma in un altro, peraltro in una posizione che dava possibilità di rielezione pressoché nulle.

Non riteniamo opportuno commentare tale scelta compiuta della dirigenza del tuo partito, ma ci rammarichiamo per la perdita di lustro e di un punto fermo ed importante per il nostro territorio e per noi amministratori locali vista la tua capacità di portare le nostre istanze sui tavoli più importanti, al di là del colore politico.

Da Amministratori pubblici ti abbiamo sempre apprezzato e ti ringraziamo per il “faro” che hai acceso, in più occasioni, sul nostro territorio collinare (e non solo), per l’impegno profuso e volto a portare le nostre istanze in sedi dove, senza te, non sarebbero mai state prese in considerazione, non da ultima, per stare ad un argomento di attualità, la riattivazione della linea ferroviaria Chivasso – Asti.

Da Amministratori e da Amici ci auguriamo che questa tua importante esperienza non vada perduta ma sia valorizzata nelle sedi che meritano.

Caro Carlo, ad maiora.

Emmanuele Serlenga – Cons. Comunale di Lauriano

Paola Moscoloni – Cons. Comunale ed ex Sindaco di Verrua Savoia

Anna Marolo – Cons. Comunale di Brusasco

Daniele Testore – Cons. Comunale di Brusasco

Renato Dutto – Cons. Comunale di Lauriano

Felicita Tosco – Cons. Comunale di Verrua Savoia

Laura Gastaldo – Cons. Comunale ed ex Sindaco di Monteu da Po

Alexander Boraso – Cons. Comunale di Monteu da Po

Commenti