Non sarà uno scandalo ma non è certo una gran bella cosa. Venerdì scorso in Municipio a Torino, all’investitura di Gianduja (Dario Geroldi) e Giacometta (Tina Scavuzzo) la Fondazione dello storico Carnevale di Ivrea si è “data per malata”. Non c’era nessuno. Né il sostituto, né il Podestà, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti