CHIVASSO. Viviamo in tempi di incertezza. Coi contagi in aumento negli ultimi giorni e la minaccia di nuove chiusure e restrizioni, la speranza di un inverno migliore di quello passato si sta ridimensionando. Con essa anche le aspettative per un’edizione del carnevale il più simile possibile a quelle cui tutti i chivassesi sono abituati da decenni. Ne abbiamo parlato con Davide Chiolerio, presidente della Pro Loco Chivasso “L’Agricola”, responsabile dell’organizzazione dello storico Carnevalone di Chivasso, oltre che della festa patronale del Beato Angelo e di molte altre iniziative musicali e culturali.

Dopo quasi due [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.