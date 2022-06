Carnaria.

Giugno, denominato anche Mese del Sole o Mese della Libertà, è il primo mese dell’estate. Il suo nome deriva da Giunone, moglie di Giove. Nell’antica Roma il mese di Giugno si apriva con una festa in onore di Carna. Questa festività era anche nota col nome di Carnaria. Carna era un’antica divinità romana il cui nome deriva probabilmente dal termine caro, carnis , carne. Era ritenuta una divinità protettrice degli organi interni da demoni maligni dalle sembianze di uccelli chiamati Strigi. La dea salvaguardava la salute di ogni singolo individuo e dell’intero corpo civico. Secondo il rito, alla dea si sacrificava un preparato chiamato Puls fabata o fabacea. Ovidio e Macrobio raccontano che veniva realizzata una purea con fave, grano e lardo da dedicarle. Era un composto sostanzioso col quale si manifestava la volontà di combattere la consunzione e l’indebolimento della salute, soprattutto dell’intestino. I Pontefici rendevano onore alla dea portando offerte sacrificali nella foresta di Alerno, in prossimità del fiume Tevere, nell’area dove la tradizione raccontava fosse nata la divinità. Ovidio infatti, racconta che in origine la dea fosse una ninfa che, dopo essersi unita a Giano, divenne una divinità associata ai cardini delle porte. Di fatto, l’autore identifica la ninfa Crane/Carna con Cardea, la divinità che tutelava le soglie delle abitazioni e la vita domestica. Probabilmente questo sottolinea il legame tra il mese di Junius e il momento di svolta del ciclo calendariale tale per cui questo era l’ultimo mese a portare un “nome proprio”. Infatti, prima di essere dedicato a Giulio Cesare, Luglio/Iulius era chiamato Quintilis perché era il quinto mese del calendario. Questa dea detta dea della cerniera, altrove conosciuta come Cardea, e Ovidio specifica che: “Per mezzo della sua presenza divina apre le cose che sono state chiuse e chiude le cose che sono state aperte “. La fonte dei suoi poteri è oscurata dal tempo, ma Ovidio li svelerà. E’ chiaro che si tratta di un’antica Dea Madre. A Roma Cardea era anche Dea della salute, chiamata anche Carnea, che proteggeva la salute dei bambini come aveva protetto, nel mito, in qualità di maga, il bimbo Proco dalle Arpie. Era anche Dea dei cardini, delle soglie, delle porte e delle maniglie. Per lei si appendevano maschere, palline e figurine agli usci o agli alberi, per favorire la crescita del grano, il che la designa pure come Dea delle messi. Quindi Dea triforme. Suoi aiutanti erano altri due Dei: Forculus e Limentinus o Limentinum. Forculus proteggeva l’integrità delle porte per la parte lignea e Limentium proteggeva la soglia della casa. Poichè la dea poteva aprire ciò che era chiuso, poteva anche chiudere ciò ch era aperto. Apriva l’anno nuovo e chiudeva l’anno vecchio, ed era la Dea del principio e della fine, della nascita e della morte. Le era sacra la pianta del biancospino e del corbezzolo, ambedue con fiori candidi. Secondo altre fonti, tra cui Servio Onorato, Cardea era la Dea del cardine, Forculus del battente e Portunus della chiave. Per altri ancora Forculus custodiva le imposte; Limentinus la soglia e l’architrave e Cardea i cardini. Le due cerimonie principali che si sono tramandate per le feste carnee doriche ci confermano il carattere originario del culto; una è la festa di corsa di giovani, che, sorreggendo grappoli d’uva, si lanciavano all’inseguimento di un corridore, partito per primo, tutto incoronato di bende; l’altra cerimonia era quella delle tende: si drizzavano nella campagna nove tende, o pergole, entro ciascuna delle quali prendevano posto nove cittadini che banchettavano in onore del dio.

Favria, 1.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Se le notti di giugno potessero parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo. Felice mercoledì.

