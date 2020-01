CARMAGNOLA. Easy Money, 2mln euro beni sequestrati a coppia truffatori

Beni per oltre due milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia ad una coppia di truffatori, un albanese di 54 anni e una italiana di 44, cui lo scorso anno erano già stati sequestrati conti correnti e fondi azionari per oltre 1,6 milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione Easy Money, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Torino hanno messo i sigilli a tre abitazioni, a Carmagnola, e a due società di commercio di vino e alimenti. Nel corso dell’operazione, Durante le operazioni sono state trovate numerose bottiglie di vino e birra con la data di scadenza contraffatta e i tamponi e le etichettatrici necessarie per modificare le etichette. In un locale riconducibile all’uomo, poi, sono state trovate munizioni e un impianto per la coltivazione della cannabis. Il prestanome, risultato titolare del locale, è stato denunciato. La coppia era dedita a truffe, furti e traffico di stupefacenti dall’inizio degli anni ’90.

