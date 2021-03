Carlstrom: “Io ne metto 5”. Per gli altri 3.995 milioni di euro ci vogliono Roma, Bruxelles e ancora non basta

“Abbiamo un’opzione di acquisto sugli stabilimenti ex Olivetti di Scarmagno. Intendiamo farla valere per iniziare a produrre nel 2024”. Così Lars Carlstrom, fondatore e ceo di Italvolt, ha spiegato ieri a Ivrea, nella sede di Confindustria Canavese, i prossimi step del progetto Gigafactory, la maxi fabbrica per le batterie [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti