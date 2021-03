E’ ora di occuparsi di un personaggio che, seppure non eporediese, né

propriamente dei dintorni, purtuttavia canavesano, nonché titolare del nome

di una autorevole scuola eporediese: Carlo Botta. Peraltro feci anche io quel

Liceo, ai tempi in cui i mulini erano ancora bianchi, anche se per poco, anche

se [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti