Molti sono i mestieri che da alcuni decenni stanno scomparendo, perché la tecnologia e le macchine in molteplici settori hanno sostituito l’uomo. Non è questa la sede per disquisire sulla positività di questo cambiamento, ma è questa la sede per ricordare un mestiere che non c’è più, il campanaro, oggi rimpiazzato dalle moderne suonerie che, premendo un tasto, fanno interpretare alle campane più di cento melodie diverse. Questo è il progresso.

Un tempo le campane venivano suonate da basso, tirando con forza le funi, o dall’alto del campanile, percuotendo il metallo per ottenere il [...]