Approvati i progetti di fattibilità per numerosi interventi a Carema.

“Dobbiamo contattare dei professionisti – dice il sindaco Flavio Vairos – per effettuare lavori nell’ambito dei comuni confinanti, (comuni che confinano con la valle d’aosta). Il primo step l’abbiamo superato ora devono essere realizzati i progetti definitivi, ma siamo soddisfatti”.

I progetti in cantiere a Carema sono principalmente quattro.

Il primo riguarda l’area del polifunzionale, il secondo si riferisce alla strada statale in cui sarà costruito un marciapiede per ottimizzare l’ incrocio con via Selvetta, il terzo sarà invece lo sviluppo di una nuova [...]