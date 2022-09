Pesatura alle ore 10 e inizio dei combattimenti alle 13: domenica 18, per tutti gli affezionati alla tradizione, a Carema, località Alpe Maletto, è il momento della battaglia delle reine.

“Per la comunità è un momento importante. Le reine sono dei bovini, tipici valdostani, con il pelo nero o scuro; sono adatte per i pascoli in località montane e di conseguenza non devono essere molto pesanti per potersi arrampicare più agevolmente” spiega Falvio Vairos, sindaco di Carema.

La particolarità dell’evento consisterebbe nel fatto che, nei vari gruppi, i maschi vanno a selezionare “una regina”, portandola [...]