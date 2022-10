Quello del 29 e del 30 ottobre, nel Canavese, sarà un week-end impegnativo: è infatti giunto il momento di Terroir, evento dedicato alla degustazione di vini e prodotti locali e alla visita di cantine e Balmetti, tra gli intriganti paesaggi di Ivrea, Borgofranco, Carema e tante altre chicche locali.

L’evento, organizzato da ALCOTRA e Città Metropolitana di Torino, è stato suddiviso in due tranches: una prima parte nel pinerolese, avvenuta il week-end appena trascorso, e la seconda metà, appunto il 29 e il 30 ottobre, in Val Susa e in Canavese.

Particolarità dell’evento, poi, è il fatto di andare non solo a degustare il vino locale, ma di condurre i partecipanti alla scoperta delle principali mete storiche del territorio, tra cui campeggiano i castelli, le chiese romaniche, il centro di Ivrea, l’Anfiteatro Morenico e i Balmetti.

“Sono eventi importanti e utili per il turismo nel nostro territorio, è giusto che se ne parli” commenta Flavio Vairos, sindaco di Carema, a pochi giorni dal via di Terroir.

Le danze si apriranno sabato 29, con una cena con intrattenimento musicale e annessa degustazione di vini a Caluso.

Sarà possibile, poi, prenotare delle visite (con navetta gratuita) del territorio e del cantine: Carema, con i suoi terrazzamenti, la cantina Gran Masun e i produttori di Carema e Nebbiolo, rientra all’interno dell’itinerario proposto assieme ai Balmetti di Borgofranco e i beni UNESCO del centro storico di Ivrea.

Certo, per un paese come Carema, produttore dell’omonimo e rinomato vino, un evento che calza a pennello.

“La proposta di questi due week-end è pensata per conoscere prodotti tipici e cantine – spiegano in una nota da Città Metropolitana di Torino – percorrendo le vie storiche di Ivrea e del Canavese, in un viaggio nel tempo a piedi o in bici tra i vigneti”.

Commenti