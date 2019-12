Carceri, aumentano i detenuti (e hanno 3 mq di spazio in cella)

E’ in costante crescita il numero dei detenuti nelle carceri italiane: al 30 novembre 2019 erano infatti 61.174, circa 1.500 in più della fine del 2018 e 3.500 in più del 2017. A rendere noti i dati è Antigone. Un aumento su cui non pesano gli stranieri che, sia [...]





